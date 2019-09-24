В Госдуме предложили увеличить региональную долю в ставке налога на прибыль

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутат от КПРФ Михаил Щапов внес в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение на 1% зачисляемой в региональные бюджеты доли ставки налога на прибыль. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Ставка налога на прибыль составляет 20%. До 2017 года 18% от нее оставалось в региональных бюджетах, а 2% - перечислялось в федеральный бюджет. С 2017 года пропорция была изменена: в региональных бюджетах теперь остается только 17%, а в федеральный бюджет перечисляется 3%. В 2018 году изменение налоговых пропорций было продлено до 2024 года.

"Изначально предполагалось перераспределение порядка 117 млрд рублей, при этом дополнительный прирост налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет, предполагалось оставлять в регионах. По факту в 2017 году и 2018 году за счет дополнительного 1% в федеральный бюджет были централизованы налоговые доходы в большей сумме, чем предполагалось", - отмечается в пояснительной записке. По итогам 2018 года из-за этой меры промышленно развитые регионы потеряли почти 200 млрд рублей, указывает автор документа.

Законопроект предполагает возвращение с 1 января 2021 года 1% ставки налога на прибыль регионам, чтобы их доля в общей ставке налога вновь составила 18%.

"Если законопроект будет принят, 12 регионов увеличат свой бюджет от 2 до 4,5%, 19 регионов - от 1 до 2%, бюджет остальных регионов вырастет около 1%. Совокупный прирост региональных бюджетов составит больше 200 млрд рублей", - подсчитал автор законопроекта.

Проект федерального закона предварительно поддержали органы государственной власти Самарской, Тюменской, Иркутской областей, Республики Татарстан, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Москвы и Санкт-Петербурга, указывается в сопроводительных материалах к документу.

"Эта мера позволит стимулировать развитие региональных экономик", - полагает депутат.