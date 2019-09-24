Пятый интернет-форум "РИФ. Кавказ" пройдет в парке "Россия - моя история" в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 24 сентября. /ТАСС/. Пятый российский интернет-форум "РИФ. Кавказ", посвященный вопросам цифровизации экономики и государственного управления, пройдет в парке "Россия - моя история" в Махачкале 29-30 сентября, сообщил во вторник ТАСС министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев.

"Форум пройдет в историческом парке "Россия - моя история" в Махачкале 29-30 сентября. В первый день пройдет основная работа со спикерами - что такое цифровая экономика, цифровая трансформация, большие данные. <...> А на следующий день АНО "Цифровая экономика" вместе с аналитическим центром правительства РФ представят лучшие практики регионов по цифровизации отраслей", - сказал он.

По словам Снегирева, ожидается, что в форуме примут участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, сооснователь "1С" Борис Нуралиев, представители компании "Яндекс", крупных российских игроков IT-рынка, а также региональных компаний. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте форума.

"РИФ. Кавказ" проводится с 2015 года и является одним из самых крупных региональных IТ-событий России. Организатором форума выступает Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана. В 2018 году в работе интернет-форума, по данным Минкомсвязи Дагестана, приняли участие около тысячи человек.