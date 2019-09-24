Объем сомнительных операций в российских банках в первом полугодии сократился в 2,1 раза

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объемы операций с признаками незаконного обналичивания денежных средств в российском банковском секторе сократились в 2,1 раза, сомнительных транзитных операций повышенного риска - в 1,6 раза, сообщается в материалах Банка России.

Отмечается, что структура операций по обналичиванию денежных средств в банковском секторе в первом полугодии, как и в предыдущие периоды, в основном формировалась выдачами со счетов (включая платежные карты) физических лиц (66%). Для вывода денежных средств за рубеж наиболее часто использовались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

По данным регулятора, по итогам первого полугодия 2019 года в структуре транзитных операций повышенного риска основную часть составляли операции, направленные на обналичивание денежных средств через счета (включая платежные карты) физических лиц (48%).

"В результате проводимой Банком России системной работы по минимизации использования альтернативных инструментов получения наличных денежных средств вне банковского сектора объемы транзитных операций повышенного риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, "продаваемой" третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами, по сравнению с первым полугодием 2018 года сокращены более чем в три раза, а их доля в общем объеме транзитных операций повышенного риска снизилась до 27% (в первом полугодии 2018 года - 54%)", - отмечает в сообщении Банка России.

В то же время основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2019 года, также как в 2018 году, формировался в строительном секторе (32%), торговле (27%) и секторе услуг (26%).