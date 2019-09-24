В Госдуме предлагают ограничить комиссии банков по ряду операций с платежными картами

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, ограничивающий возможность установления банковских комиссий по отдельным операциям, совершаемым физлицами с использованием платежных расчетных карт. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает, что физлица не будут уплачивать комиссионные вознаграждения в случае перевода денежных средств с использованием платежных карт между кредитными организациями, равно как не будут уплачивать комиссионное вознаграждение в случае снятия наличных денежных средств как в отделениях банков, так и с использованием банкоматов (за исключением случаев, когда такие операции являются валютными).

На сегодняшний день законодательство не содержит ряд гарантий, необходимых для защиты прав и интересов физических лиц, указывают авторы законопроекта. "В условиях беспрецедентно высоких прибылей кредитных организаций, при которых они могут позволить себе повышение чистой процентной маржи на фоне недокредитованности российской экономики, представляется обоснованным необходимость смещения баланса интересов между кредитными организациями и гражданами-клиентами банков", - говорится в пояснительной записке.