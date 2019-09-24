Apple переносит выпуск нового Mac Pro в Техас

Компания Apple будет собирать новый Mac Pro в Остине, штат Техас. Об этом сообщается в ее официальном блоге .

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"Mac Pro последнего поколения, который был представлен на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple в июне, будут производить на том же объекте в Остине, где Mac Pro выпускался с 2013 года", - отмечается в сообщении. Это стало возможным в связи с решением администрации США перестать закупать некоторые детали из-за рубежа.

Новый ноутбук будут собирать из компонентов, созданных десятью разными американскими компаниями из Аризоны, Мэна, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании, Техаса и Вермонта. Всего для своей продукции Apple использует комплектующие, созданные в 36 штатах, что дает возможность поддерживать 450 тыс. рабочих мест в США.

В сообщении отмечается, что стоимость деталей американского производства для нового Mac Pro в 2,5 раза выше, чем для Mac Pro предыдущего поколения.

Решение перенести производство ноутбука в США стало частью выполнения обязательств компании по инвестициям $350 млрд в американскую экономику к 2023 году.

О том, что Apple откроет новый завод в Техасе, в конце июля сообщал президент США Дональд Трамп. Он также объявил, что американские власти не собираются делать исключение из введенных ранее таможенных пошлин на товары из Китая для корпорации, которая, как сообщали американские СМИ, перенесла производство своей профессиональной компьютерной рабочей станции Mac Pro из США в КНР.