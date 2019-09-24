Госдума приняла во II чтении законопроект об освобождении от НДФЛ пострадавших от ЧС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс РФ об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) средств, полученных гражданами в связи со стихийными бедствиями или чрезвычайными обстоятельствами. Документ был разработан правительством РФ.

Законопроект уточняет, что не подлежат обложению НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (включая доходы в связи с прощением или частичным погашением долга), а также иные доходы, полученные налогоплательщиками, пострадавшими от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, а также гражданами, которые являются членами семей таких пострадавших. В настоящее время предусмотрен закрытый перечень доходов в натуральной форме, освобождаемых от НДФЛ в связи с соответствующими событиями, но не предусматривается освобождение от налога материальной выгоды и иных доходов, полученных пострадавшими.

Законопроект также включает в перечень доходов, не облагаемых НДФЛ, доходы, полученные в качестве платы за наем жилых помещений от физлиц, пострадавших от террористических актов на территории РФ, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств, если такая оплата произведена ими в пределах сумм, полученных на цели аренды жилого помещения из средств бюджетов бюджетной системы РФ.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на доходы, полученные физическими лицами с 1 января 2019 года.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений", - сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, "несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации".

Володин пояснил, что "новые налоговые льготы распространятся на доходы граждан, пострадавших от наводнений, лесных пожаров или другой стихии, а также от терактов, причем вне зависимости от их источников - выплаты из бюджетов, собранные благотворителями средства, материальная помощь от предприятий, жилищные сертификаты и так далее". "Важно, что закон будет иметь "обратную силу" и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул председатель Госдумы.