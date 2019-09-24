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IoT-платформа для энергопровайдеров будет разработана с участием Siemens в Норвегии

Она позволит повысить надежность работы сети за счет раннего выявления проблем и рисков на местах

ТАСС, 24 сентября. Норвежский оператор энергетических систем Glitre Energy Nett заключил партнерство с компанией Siemens для разработки цифровой аналитической IoT-платформы, сообщило издание Power Engineering International.

Основная задача проекта - повышение доступности и качества данных, а также разработка новых подходов к их аналитике. Ожидается, что это позволит повысить надежность работы сети за счет раннего выявления проблем и рисков на местах, снизить затраты на техническое обслуживание и оптимизировать работу сети в условиях низких температур.

IoT-устройства будут подключены к открытой облачной операционной системе MindSphere, разработанной Siemens, причем новое программное обеспечение позволит обрабатывать данные в облаке, максимально сократив затраты ресурсов. Кроме того, новое решение соответствует самым строгим требованиям кибер-безопасности и обеспечит защищенность данных с помощью сквозных проверок и шифрования.

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