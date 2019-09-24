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Facebook купит стартап с технологией управления компьютером силой мысли

Как отмечает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, стоимость сделки может составлять от $500 млн до 1 млрд

ТАСС, 24 сентября. Американская компания Facebook приобретет стартап CTRL-Labs, который разрабатывает технологию управления компьютером с помощью силы мысли. Об этом во вторник сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

"Facebook надеется использовать инновации CTRL-Labs для разработки собственных технологий дополненной и виртуальной реальности в течение последующих лет, а также для принципиального улучшения возможностей пользователей", - заявила представитель технологического гиганта. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на источники, стоимость сделки может составлять от $500 млн до 1 млрд.

CTRL-Labs разрабатывает гаджет в виде браслета, который крепится к запястью пользователя и считывает активность его нейронов. Таким образом технология передает компьютеру данные о требуемых командах, которые пользователь сформулировал в своих мыслях.

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