Темпы роста необеспеченного потребительского кредитования в России снизились до 23,8%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России фиксирует небольшую стабилизацию на рынке потребительского кредитования в РФ. Так, по данным на 1 сентября, темпы роста необеспеченного потребительского кредитования снизились до 23,8%, заявила глава департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова на конференции Fitch Ratings.

"Мы видим, что в условиях в целом такой устойчивой и спокойной ситуации в банковском секторе повышенные темпы роста наблюдаются, действительно, в кредитовании, прежде всего в необеспеченном потребительском кредитовании. На 1 сентября мы оценившем темпы роста в 23,8%. То есть небольшая стабилизация произошла", - сказала она.

Данилова напомнила, что несколько месяцев назад рост был 25%. При этом глава департамента отметила, что темпы роста потребкредитования все равно остаются высокими, но регулятор не видит в этом предпосылок для образования кредитного "пузыря", меры Банка России по охлаждению рынка принимаются "заблаговременно".

По оценкам Банка России, в 2020 году в результате принятых мер произойдет замедление роста потребкредитования на фоне сохранения высоких темпов роста по ипотеке.

"Мы ожидаем смещения кредитов в пользу менее рискованных и их замедления <...> С 1 октября у нас введены уже действительно высокие коэффициенты риска по некоторым видам необеспеченных кредитов, где высокий ПДН и ПСК, у нас выше 300% коэффициент риска. Мы считаем, что эти коэффициенты близки к запретительному уровню, они позволят снизить проблему закредитованности. Считаем, что в следующем году произойдет замедление необеспеченных кредитов с сохранением высоких темпов роста по ипотеке, где риски сейчас другие и темпы роста устойчивые где-то на уровне 20%", - добавила Данилова.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала, что потребительское кредитование в РФ будет расти темпами около 10% в год, ипотека - 20%.