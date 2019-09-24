Власти Петербурга намерены увеличить ежегодные объемы ремонта теплосетей в 1,5 раза

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Ежегодные объемы ремонта и реконструкции теплосетей в Санкт-Петербурге планируется постепенно увеличить с текущих 250 км до 400 км. Об этом сообщил журналистам председатель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

"В текущем году мы выполним около 240 км, это ремонт и реконструкция [теплосетей]. Плановый показатель [ежегодного ремонта дорог] - около 350-400 км. <...> Речь идет о постепенном наращивании объемов ремонта. Это плюс около 8 млрд рублей в год по всем теплоснабжающим компаниям", - сказал Бондарчук.

По его словам, сейчас идет подготовка рабочей и проектной документации для проведения такого масштабного объема работ. "Если мы сейчас начнем ремонтировать 400 км по городу - это в 1,5 раза больше увеличение объемов реконструкции- то остановим весь город", - пояснил Бондарчук.

Он добавил, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о дополнительном финансировании на ремонт теплосетей. "Мы ожидаем этого решения при утверждении бюджета на 2020-2022 годы", - уточнил Бондарчук.

Совокупная протяженность теплосетей Санкт-Петербурга - около 8100 км, их износ составляет более 60%. 4700 км теплосетей находятся в управлении ГУП "ТЭК СПб", 2500 км - АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и 1100 км - "Петербургтеплоэнерго". Почти четверть (2096 км) теплосетей эксплуатируются с превышением нормативного срока службы, который составляет 25 лет.