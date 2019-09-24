Справороссы внесли в Госдуму законопроект об отмене "банковского роуминга"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли во вторник в Госдуму законопроект об отмене банковских комиссий при осуществлении физическими лицами отдельных операций с использованием платежных расчетных карт.

"Сегодня наша фракция "Справедливая Россия" вносит законопроект об отмене так называемого банковского роуминга, - сообщил Миронов. - Банки взимают, с нашей точки зрения, очень большие комиссионные. Например, при переводе даже с одной карты на другую, даже одного банка, берутся комиссионные. Я уже не говорю, если человек пользуется, скажем, "чужим" банкоматом для снятия денег <...> Мы вносим инициативу, которая отменяет эти правила".

Инициатива справороссов распространяется только на комиссии для физических лиц при рублевых расчетах. "Действующее законодательство в большей степени защищает прибыли банков, нежели интересы граждан. Этот дисбаланс нужно устранять, - считает парламентарий. - Только за прошлый год банки получили прибыль в 1,3 трлн рублей. Я думаю, что [этого] достаточно. И не надо наживаться на наших гражданах".

Депутат также напомнил об отмене внутрироссийского мобильного роуминга. "Банковский роуминг", как и мобильный, возводит барьеры между людьми, разрушает экономическое единство страны", - отметил глава справороссов. По его мнению, принятие документа не только устранит финансовые барьеры, но и усилит конкуренцию в банковском секторе. "При отмене комиссий банкам придется бороться за клиентов, предлагать им более выгодные условия обслуживания", - заключил Миронов.