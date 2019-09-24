Госдума приняла во II чтении законопроект о переводных аккредитивах во внешней торговле

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект об использовании переводных аккредитивов при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами. Документ инициирован правительством РФ.

Законопроект направлен на обеспечение возможности использования резидентами при осуществлении валютных операций с нерезидентами в рамках внешнеторговой деятельности такой формы расчетов, как переводные (трансферабельные) аккредитивы. Это позволит защитить интересы российских производителей экспортных товаров, гарантируя поступление в их пользу экспортной валютной выручки, отмечается в пояснительной записке.

Внешнеторговые операции с нерезидентами, которые осуществляются через посредников, занимают значительное место в международной торговле. При этом российский поставщик заинтересован в получении от российского посредника гарантий оплаты товара до его отгрузки иностранному покупателю.

В этой ситуации удобно использовать переводной аккредитив. Расчеты по экспорту при такой схеме осуществляются следующим образом: иностранный покупатель открывает аккредитив в иностранном банке, который на основании заявления российского получателя средств (посредника) может перевести основную сумму контракта на счет российского производителя экспортной продукции (второго получателя средств по аккредитиву).

Гарантии для поставщиков

Резидент считается исполнившим обязанность по репатриации выручки, если он обеспечил получение на свои банковские счета в уполномоченных банках или банках за пределами РФ экспортной выручки в соответствии с условиями заключенных с нерезидентами контрактов (в том числе договоров о предоставлении резидентом иностранной валюты или валюты РФ в виде займа нерезиденту) или возврат в РФ средств за неполученные товары (работы, услуги) за вычетом сумм комиссионного вознаграждения банков.

Законопроектом предлагается определить список документов, которые агенты валютного контроля (т. е. кредитные организации, налоговые и таможенные органы) имеют право запрашивать у резидентов, подтверждающих осуществление резидентами расчетов с использованием переводного аккредитива.

Принятие законопроекта повысит гарантии получения российскими поставщиками выручки за товары на экспорт, выполненные работы и оказанные услуги, а также обеспечит сближение условий ведения бизнеса в России с международной практикой в сфере внешнеэкономической деятельности, считают в кабмине.

Ко второму чтению документа было принято четыре поправки.