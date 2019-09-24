Путин в Кремле встретится с Набиуллиной

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Кремле, сегодня разные рабочие встречи, из них открытая будет встреча с Набиуллиной", - сказал пресс-секретарь. Он прогнозирует, что разговор будет касаться "вопросов, которые на повестке дня мегарегулятора". Представитель Кремля также напомнил, что глава государства регулярно общается с руководителем Центрального банка.