{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин в Кремле встретится с Набиуллиной

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что разговор будет касаться "вопросов, которые на повестке дня мегарегулятора"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет рабочую встречу с главой Центрального банка Эльвирой Набиуллиной, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня Путин работает в Кремле, сегодня разные рабочие встречи, из них открытая будет встреча с Набиуллиной", - сказал пресс-секретарь. Он прогнозирует, что разговор будет касаться "вопросов, которые на повестке дня мегарегулятора". Представитель Кремля также напомнил, что глава государства регулярно общается с руководителем Центрального банка.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Конечным пунктом назначения стала станция Керчь Южная
Читать полностью