Регионы Северного Кавказа представили 21 заявку на отбор инвестпроектов

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа в 2019 году представили в Минкавказ 21 заявку на отбор инвестиционных проектов, сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО, которое проходит во вторник в Нальчике.

"В 2019 году субъектами СКФО представлена 21 заявка на отбор инвестиционных проектов, в том числе в агропромышленном секторе - 13 проектов, в промышленном секторе - 6 проектов, в сфере туризма - 2 проекта. Общая сумма финансирования 21 заявки составила 9697,5 млн рублей, из них за счет средств федерального бюджета в 2019 году - 2242,1 млн рублей", - сказал он.

Министр подчеркнул, что заявленные субъектами СКФО инвестиционные проекты направлены на развитие реального сектора экономики субъектов округа. По его словам, Минкавказ России в июле провел заседание, на котором были рассмотрены заявки по 14 инвестиционным проектам.

"Утверждены 12 инвестиционных проектов, по двум проектам принято решение об отказе в отборе", - сказал он.

Так, по итогам заочного голосования отобраны 7 инвестиционных проектов: по два проекта из Северной Осетии и Чечни и три проекта из Ингушетии. Министр добавил, что по Карачаево-Черкесии министерством направлены замечания, которые республика должна будет устранить до 25 сентября 2019 года.