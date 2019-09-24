В Минтруде заявили, что половина россиян не получает положенные меры соцподдержки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 сентября. /ТАСС/. Только половина россиян, которые имеют право на получение мер социальной поддержки от государства, фактически их получают. Об этом заявил заместитель директора департамента информационных технологий и обеспечения проектной деятельности Минтруда России Михаил Аронов.

"По данным 2018 года у нас было более 40 млн фактически получателей мер социальной поддержки. При этом, по нашим оценкам, примерно в два раза больше потенциальных получателей. То есть половина граждан не получают те меры соцподдержки, которые им положены", - сказал он на семинаре-совещании Фонда социального страхования.

Это связано тем, что получение услуг чрезмерно усложнено, граждане не знают о своих правах, а иногда мера соцподдержки слишком мизерная, пояснил Аронов.

"Если учитывать все варианты предоставления услуг, зафиксированные в локальной "нормативке", региональной и муниципальной, то получается более 50 тыс. вариантов предоставления по сути одних и тех же мер социальной поддержки. В таком многообразии не сложно запутаться", - отметил он.

"Мы собираемся не только оптимизировать уже существующие услуги и сократить сроки их предоставления, но из-за многообразия <…> сделать унификацию тех мер, которые предоставляются в различных регионах", - сообщил замдиректора департамента Минтруда. Срок предоставления компенсации на оплату услуг ЖКХ в некоторых регионах составляет десять рабочих дней, а в других - 58 календарных дней, привел он пример.