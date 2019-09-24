Госдума одобрила в I чтении особенности использования земельных участков для аквакультуры

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий рыбоводные хозяйства правом получать в аренду без проведения торгов земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для аквакультуры (рыбоводства). Документ инициирован правительством РФ.

В соответствии с действующим законодательством в области аквакультуры рыбоводное хозяйство заключает договор пользования рыбоводным участком на основании торгов, конкурсов, аукционов. Законопроектом вносит изменения в Земельный кодекс, которыми рыбоводные хозяйства наделяются правом получать в аренду на срок действия договора пользования рыбоводным участком земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, для осуществления аквакультуры (рыбоводства) без проведения торгов. Аналогичная норма для рыбопромысловых участков уже предусмотрена в Земельном кодексе.

Кроме того, при производстве или выращивании объектов аквакультуры рыбоводному хозяйству необходимо на территории, прилегающей к рыбоводному участку, создать соответствующую инфраструктуру. В связи с тем, что производство и выращивание объектов аквакультуры носит сезонный характер и для него возводятся временные сооружения, законопроект разрешает использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности для строительства некапитальных строений и сооружений, предназначенных для товарной аквакультуры.

Законопроект также предусматривает возможность использования для аквакультуры земель сельхозназначения, занятых водными объектами (обводненными карьерами и прудами, в том числе прудами, образованными водоподпорными сооружениями на водотоках и используемыми для прудовой аквакультуры), расположенными в границах земельного участка. Максимальные и минимальные размеры земельных участков, предоставляемых юрлицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям из находящихся в государственной или муниципальной собственности земель для рыбоводства, будут устанавливаться законами субъектов РФ.