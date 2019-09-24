Суд Киева перенес на 1 октября слушания по иску Коломойского о возврате ему Приватбанка

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева объявил перерыв до 1 октября в рассмотрении иска украинского бизнесмена и бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского о признании недействительным договора купли-продажи в декабре 2016 года между Министерством финансов Украины и бывшими на тот момент его акционерами. Об этом сообщила во вторник судья по делу Людмила Шкурдова, закрывая заседание.

"Следующее заседание состоится 1 октября", - приводит слова судьи издание Liga.net. Подробности состоявшегося во вторник заседания в Хозяйственном суде ТАСС отказались комментировать.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка.

Окружной административный суд Киева 18 апреля текущего года, рассмотрев иск Коломойского, признал национализацию незаконной. Бизнесмен ранее заявлял, что не намерен добиваться возвращения себе Приватбанка, но хочет вернуть капитал в $2 млрд.

Бывшие акционеры Приватбанка ведут множество судебных дел с Нацбанком Украины (НБУ), Минфином и другими структурами по делу Приватбанка. В частности, ранее Коломойский подал иск к Нацбанку, в котором просил суд признать недействительным свое поручительство по кредиту рефинансирования, полученному от НБУ. В свою очередь финасовый регулятор подал встречный иск к украинскому бизнесмену на сумму в $164 млн.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в интервью британской газете Financial Times, о намерении Киева пойти на компромисс с Игорем Коломойским для урегулирования ситуации с Приватбанком. Издание отмечало, что Международный валютный фонд (МВФ) ранее предупредил Киев о том, что отступление от национализации Приватбанка поставит под угрозу нынешнюю программу помощи Украине, которая была согласована с МВФ в конце декабря минувшего года. Она рассчитана на 14 месяцев и предусматривает финансовую помощь в размере $3,9 млрд. В связи с этим премьер Украины заявлял, что "любое решение по этому вопросу необходимо искать совместно с МВФ".