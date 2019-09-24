Fitch ожидает, что ЦБ продолжит чистку банковского сектора в 2020 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Банк России продолжит чистку банковского сектора в 2020 году, считает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

"Чистка сектора продолжается. С 2014 года, даже с конца 2013 года ЦБ отозвал примерно 450 лицензий у банков. В этом году 20 - на конец августа. На данный момент около 400 банков в системе. Мы ожидаем, что какое-то время еще чистка будет продолжаться, лицензии "плохих" банков будут отзываться", - сказал он на ежегодной конференции Fitch Ratings: прогноз по макроэкономической ситуации и банковскому сектору России - 2019.

Из материалов к выступлению следует, что самое большое количество отозванных лицензий наблюдалось в российском банковском секторе с 2014-го по 2016 год. В 2016 году было отозвано более 100 лицензий. В 2017 году ЦБ отозвал более 40 лицензий, в 2018 году - около 60.

В мае Банк России отмечал, что три четверти пути оздоровления российского банковского сектора уже пройдены, крупных банкротств банков, как в 2017 году, не ожидается.