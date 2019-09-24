Солонин не рассматривает продажу контрольного пакета акций Qiwi

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор и основной бенефициар Qiwi Сергей Солонин не рассматривает возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi. Об этом Солонин сообщил ТАСС, комментируя публикацию газеты "Коммерсантъ".

По словам Солонина, он продолжит развивать бизнес в своей должности и останется крупнейшим акционером группы.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что сооснователи группы Qiwi - Солонин и Борис Ким - хотят продать такие проекты, как карты рассрочки "Совесть" и Рокетбанк, а также рассматривают продажу других активов. По информации одного из источников издания, в частности, Рокетбанком интересуется "Билайн". В пресс-службе оператора отказались комментировать ТАСС эту информацию.

"Я не рассматриваю возможность продажи контрольного пакета акций Qiwi. Я всегда верил и продолжаю верить в бизнес Qiwi, в наших сотрудников и наш успех на рынке. Уверен, что у нас большие перспективы, как в основном платежном бизнесе, который демонстрирует существенный рост и хорошие финансовые результаты и завоевывает новые ниши, так и в наших проектах, которые сфокусированы на финансовых сервисах", - сказал Солонин ТАСС.

Кроме того, отметил Солонин, он остается CEO группы Qiwi и планирует продолжать развивать бизнес, сохраняя за собой контрольный пакет в компании. "Что касается информации о поиске инвесторов для Рокетбанка, то мы объявили об этом в рамках квартального раскрытия результатов в августе, это ни для кого не секрет. О "Билайне" также не могу подтвердить, так как не знаю ничего об этом, мы общаемся с разными потенциальными инвесторами", - уточнил он.

Что касается "Совести", продолжил Солонин, то в компании продолжают инвестировать в проект и рассматривают различные варианты его дальнейшего развития. "Если мы запланируем важные изменения, мы расскажем об этом сами", - заключил он.

Qiwi - платежный сервис, работающий в России и в странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по физическим, интернет- и мобильным каналам связи. Крупнейшим акционером Qiwi является Сергей Солонин, которому принадлежит 64,6% голосов. Банк "Открытие" владеет 11,4% голосов, Борис Ким - 6,6% голосов, японская компания Mitsui & Co - 5%.