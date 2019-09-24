Уставный капитал реорганизованной в АО "Почта России" составит 15,8 млрд рублей

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило устав акционерного общества "Почта России" с уставным капиталом около 15,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Закон об особенностях реорганизации ФГУП "Почта России", предполагающий его акционирование, был подписан президентом РФ 29 июня. Согласно закону, АО должно зарегистрировано не позднее 1 октября 2019 года.

По уставу, управлять деятельностью "Почты России" будут основной и единственный акционер - Российская Федерация (от его имени будет осуществлять полномочия Росимущество), совет директоров, генеральный директор и правление. Количество членов совета директоров общества, который избирается сроком не более чем на 5 лет, определяется правительством и не может быть более 11 человек (без учета двух кандидатов, которых представляют Совет Федерации и Госдума). При этом генеральный директор, который также назначается сроком не более чем на 5 лет, не может являться председателем совета директоров, а остальные члены совета не могут находиться в трудовых отношениях с АО.

Как пояснил журналистам гендиректор ФГУП "Почта России" Николай Подгузов, сейчас распоряжение правительства о формировании совета директоров находится в стадии подготовки, его выход должен произойти до момента первого заседания совета директоров: либо до 1 октября, либо в первые числа октября. Само акционирование, заверил он, завершится в установленные сроки - до 1 октября.

"Конкретная дата формирования совета законом не установлена. Конечно, мы понимаем, что сделать это нужно как можно раньше, чтобы акционерное общество имело сформированное управление. Проект распоряжения обсуждается, находится на согласовании, в ближайшие дни будет выпущен", - добавил со своей стороны замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко.

Коме того, согласно уставу АО, его уставной капитал составляет 15,753 млрд руб., решение об увеличении капитала принимает единственный акционер общества - государство. При этом АО вправе принимать решение о выплате дивидендов по результатам I квартала, полугодия, 9 месяцев и (или) отчетного года, источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль).

История реорганизации

Федеральный закон о реорганизации "Почты России", подразумевающий преобразование федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество, вступил в силу 1 октября 2018 г. Спустя пять лет обсуждений преобразования национального почтового оператора, топ-менеджмент "Почты России" смог начать проведение заключительных работ по акционированию, в частности перевести все имущество ФГУП в акционерное общество и осуществить определенные юридические процедуры. Для их проведения у организации был один год.

Из федерального закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2018 г., следует, что акционерное общество создается для обеспечения всех россиян возможностью использования почтовой связи независимо от их местонахождения, а также для другого широкого спектра услуг: торговых, финансовых и других.

Согласно закону, основными видами деятельности "Почты России" в качестве акционерного общества сохраняются: оказание услуг внутренней и международной почтовой связи, доставка и выдача пенсий и пособий, распространение печатных СМИ, обеспечение доступа к госуслугам и другие. При этом закон устанавливает трудовые гарантии работникам "Почты России" и не допускает сокращения численности сотрудников в связи с реорганизацией.

Все имущество ФГУП перейдет в акционерное общество.