Депутаты гордумы Перми поддержали досрочную отмену ЕНВД

ПЕРМЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Депутаты Пермской городской думы во вторник на заседании приняли решение о досрочной отмене в Перми единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 2020 года. Это связано с тем, что Минфин РФ не намерен продлевать ЕНВД из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Решение об отмене единого налога на вмененный доход с 1 января 2020 года принято в ходе заседания Пермской городской думы 24 сентября. Пермь получит из краевого бюджета в качестве компенсации около 1,3 млрд рублей, что позволит обеспечить "безболезненный" для местных бюджетов переход от одной системы налогообложения к другой", - сказано в сообщении.

После отмены единого налога на вмененный доход, с 1 января 2020 года предприниматели смогут перейти на патентную (ПСН) и упрощенную систему налогообложения (УСН). Губернатор Пермского края Максим Решетников внес на рассмотрение законопроект, согласно которому предлагается усовершенствовать ПСН и УСН. Депутаты в четверг 19 сентября в первом чтении приняли проект закона по изменению этих систем налогообложения в Пермском крае.

По данным пресс-службы, дополнительные средства краевой субсидии направят на переселение людей из аварийного жилья, единовременную денежную выплату многодетным семьям взамен предоставления земельного участка, повышение заработной платы работников учреждений социальной сферы. В Перми около 17 тыс. предпринимателей, которые используют систему ЕНВД, наибольшей популярностью она пользуется в сфере торговли и общественного питания, всего же в регионе зарегистрировано более 38 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, которые применяют систему ЕНВД.

На прошлой неделе депутаты городских дум и земских собраний в 34 из 46 муниципальных образованиях Пермского края также проголосовали за досрочную отмену единого налога на вмененный доход на своих территориях, на шести территориях вопрос будет решаться в ближайшее время, в остальных шести районах принято отрицательное решение о досрочной отмене ЕНВД.

Как сообщает министерство экономического развития и инвестиций Пермского края на своем сайте, решение о досрочной отмене ЕНВД в регионе было принято с целью поддержки активного бизнеса, который работает в крае, чтобы к 2021 году уже были выстроены и работали механизмы компенсационных мер. Отмена единого налога на вмененный доход в России запланирована с 2021 года. Данный режим в России применяют около 260 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

О налоге

Единый налог на вмененный доход введен в 1998 году как временная посткризисная мера. На сегодняшний день на территории РФ им пользуются 200 тыс. юридических лиц и порядка 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Особенность ЕНВД заключается в том, что налог взимается с предполагаемого, а не с фактического дохода. При этом никакие ограничения по уровню дохода не установлены. Это означает, что реальные объемы денежных поступлений на сумму платежа в бюджет никак не влияют. При этом налог применяется только к отдельным видам деятельности, а не к организации в целом. Плательщики ЕНВД освобождены от ряда платежей: налога на прибыль (для юридических лиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, которое оценивается по кадастровой стоимости).