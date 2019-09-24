Более 14,5 млрд рублей выделено на госпрограмму развития СКФО в 2019 году

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Объем средств, выделенных на государственную программу развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) с начала 2019 года, достиг 14,5 млрд рублей, сообщил во вторник министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в СКФО в Нальчике.

"Государственная программа развития СКФО является основным инструментом Минкавказа России по обеспечению социально-экономического развития СКФО. По состоянию на 20 сентября текущего года, объем этой госпрограммы составил 14,5 млрд рублей, кассовое исполнение составило почти 6,3 млрд рублей, это порядка 44%. В настоящее время процесс идет, и по мере реализации инвестпроектов кассовое исполнение увеличивается", - сказал Чеботарев.

По его словам, начиная с 2017 года, в соответствии с семью подпрограммами социально-экономического развития субъектов СКФО реализуются 26 инвестиционных проектов во всех субъектах округа. "Из них на текущий момент завершены девять проектов, которые позволили создать 613 рабочих мест и привлечь порядка 2 млрд рублей внебюджетных инвестиций в наши субъекты", - уточнил министр.

По лимитам 2018 года, на реализацию 22 инвестиционных проектов предусмотрено финансирование в объеме порядка 8,2 млрд рублей, из них фактически профинансировано порядка 6,3 млрд рублей (около 77%), и реальное освоение составляет порядка 6 млрд рублей (около 73%). "При реализации 11 проектов зафиксировано отставание от графика выполнения мероприятий: по Республике Дагестан - три мероприятия, Ингушетия - два, КЧР - одно, Чечня - три, Ставропольский край - два", - добавил он.

Чеботарев обратил внимание руководителей субъектов на необходимость более качественной проработки заявок для отбора и включения в подпрограммы, а также на своевременное и полное освоение бюджетных ассигнований по инвестиционным проектам, реализуемым на территории субъектов.