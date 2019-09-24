Путин 25 сентября в Москве примет участие в работе конгресса ИНТОСАИ

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 25 сентября примет участие в работе XXIII конгресса Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ), который проходит в выставочном комплексе "Манеж" в Москве с 23 по 28 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ИНТОСАИ - международная организация, созданная в 1953 году для содействия развитию сотрудничества высших органов аудита и совершенствованию государственного аудита во всем мире. В состав организации входит 194 страны. Высший орган - конгресс, заседания которого проводится раз в три года в разных странах.

Московский конгресс посвящен двум актуальным темам - информационным технологиям в развитии государственного управления и роли высших органов аудита в достижении национальных приоритетов и целей. В работе конгресса примут участие более 600 участников, представляющих 168 стран. В ходе XXIII конгресса полномочия президента и председателя Управляющего совета ИНТОСАИ на ближайшие три года будут переданы председателю Счетной палаты РФ Алексею Кудрину.

Как сообщила пресс-служба главы государства, 25 сентября Путин проведет также переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который посетит Россию с рабочим визитом. "Главы государств обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ключевые международные и региональные темы, в том числе в контексте сложной обстановки вокруг Венесуэлы", - добавили в Кремле. Ранее о предстоящих переговорах журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.