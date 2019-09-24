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Россия и Южная Корея намерены создать платформу для поддержки инвестпроектов

На заседании совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству стороны обсудили сотрудничество в сфере высоких технологий, медицины, сельского хозяйства, рыбопереработки, развитие инфраструктуры для туризма

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские и южнокорейские власти намерены создать совместную финансовую платформу для поддержки инвестиционных проектов, сообщил журналистам по итогам заседания Российско-Корейской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству сообщил вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Будем создавать финансовую платформу для поддержки проектов", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что обсуждались сотрудничество в сфере высоких технологий, медицины, сельского хозяйства, рыбопереработки, развитие инфраструктуры для туризма. По его словам, стороны отметили необходимость развития сотрудничества в финансовой сфере.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияРеспублика Корея
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