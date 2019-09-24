Минфин может в течение недели представить Минтруду законопроект о "пенсионном продукте"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ рассчитывает в течение недели официально представить в Минтруд законопроект о новой системе пенсионных накоплений - "гарантированном пенсионном продукте", до этого Минфин обсуждал проект с Минтрудом в рабочем порядке. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Я думаю, что, может быть даже на этой неделе. Мы проведем все процедуры. Я думаю, что вот-вот. Мы в рабочем порядке с ними обсуждали. Но совершенно правильно говорит Минтруд, который говорит, что официально мы не представляли. Надеюсь, да (в ближайшую неделю)", - сказал Моисеев.

Ранее Минфин сообщил о разработке новой системы добровольных пенсионных накоплений под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале. В сообщении министерства говорилось, что проект направлен на согласование в Минтруд, однако в Минтруде позднее заявили, что документа не получали.

Моисеев говорил, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования. Минфин рассчитывает, что новая система начнет действовать в январе 2021 года.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты. Изначально концепция об ИПК предполагала автоподписку - автоматическое включение гражданина в систему с возможностью выхода, однако впоследствии от автоподписки было решено отказаться.