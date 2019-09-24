Выручка Х5 в I полугодии превысила совокупные показатели 90 ретейлеров "второго эшелона"

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Выручка X5 Retail Group в первом полугодии превысила совокупные показатели 90 ретейлеров "второго эшелона". Такую точку зрения в ходе выставки продуктов питания World Food высказал гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

"Впервые по итогам первого полугодия мы видим, что топ-100, если вычесть десятку, то есть 90 торговых сетей, с 11-го по 100-е места по выручке проиграли первому игроку X5 Retail Group. То есть 90 сетей "второго эшелона", условно говоря, меньше, чем выручка одной компании", - сказал он.

Таким образом, по его прогнозу, к 2023 году X5 Retail Group может войти в десятку крупнейших ретейлеров Европы. "Это замечательно, но очень серьезный вызов для поставщиков, потому что эта компания растет очень высокими темпами и остановить ее могут только законодательные ограничения, которые она и получает в силу того, что в ряде регионов ее доля превышает 25%, что противоречит закону о торговле", - считает Федяков.

Чистая прибыль X5 Retail Group по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за шесть месяцев 2019 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,3% и достигла 22,8 млрд рублей (14,3 млрд рублей годом ранее). Выручка группы за полугодие выросла на 14,9%, до 843,2 млрд рублей, за второй квартал - на 14,3%, до 437,3 млрд рублей.

На 30 июня 2019 г. под управлением X5 Retail Group находились 15 260 магазинов в Москве и Санкт-Петербурге и со значительным присутствием в европейской части России. Сеть включает в себя 14 385 магазинов "Пятерочка", 785 супермаркетов "Перекресток" и 90 гипермаркетов "Карусель". Под управлением компании находятся 42 распределительных центра.