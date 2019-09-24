Прокуратура в Германии обязала Daimler заплатить штраф в €870 млн

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Прокуратура германского Штутгарта потребовала от автомобильного концерна Daimler выплатить многомиллионный штраф. Об этом инстанция сообщила во вторник.

"Прокуратура Штутгарта решением от 24.09.2019 вынесла Daimler AG штраф размером €870 млн из-за халатного отношения к обязанностям по надзору", - говорится в сообщении. Сумма должна в течение полутора месяца поступить в бюджет федеральной земли Баден-Вюртемберг.

В прокуратуре добавили, что Daimler, начиная с 2008 года, выпускал сертификаты на автомобили, которые не соответствовали экологическим нормам.