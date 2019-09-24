Южная Корея надеется заключить соглашение о свободной торговле с Россией в 2020 году

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Южная Корея надеется подписать в следующем году соглашение о свободной торговле с Россией. Об этом заявил министр планирования и финансов Южной Кореи Хон Нам Ги на заседании межправительственной комиссии двух стран.

"Актуальные вопросы двухсторонних отношений мы будем продвигать инновационным методом. В этом году в июне мы уже начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле между Кореей и Россией, и мы надеемся, что в следующем году уже можем подписать такое соглашение", - сказал он.

По словам министра, сотрудничество Москвы и Сеула в сфере финансов было недостаточно активным до настоящего времени, однако страны решат этот вопрос путем создания совместного Российско-Корейского фонда девелоперов. "Соответствующие органы России и Кореи могут активно продвигать наше сотрудничество, чтобы они проводили международные проекты. Тогда, я думаю, наше финансовое сотрудничество может развиваться быстрее", - подчеркнул он.

Хон Нам Ги отметил, что сотрудничество между странами будет укрепляться по различным направлениям, в том числе в производстве оборудования, материалов и комплектующих. "Также мы хотим создать инновационную платформу между Кореей и Россией и коммерциализировать технологии - пятое поколение - и разрабатывать новые направления для сотрудничества в инновационной сфере", - добавил он.

"Мы желаем соединить железную дорогу, а также газопровод. Такие масштабные инфраструктурные проекты могут способствовать миру и процветанию в Северо-Восточной Азии", - заключил министр.

Проекты в сфере недропользования

Власти Южной Кореи заинтересованы в реализации проектов в сфере недропользования не только на Дальнем Востоке, но и в других регионах России, добавил Хон Нам Ги.

"Сегодня мы обсудили сотрудничества в сфере энергетики, газа, угля, и я хотел бы отметить, что правительство Республики Корея интересуется не только сотрудничеством в сфере природных ресурсов на Дальнем Востоке, но и во всех других регионах [РФ], где возможна реализация взаимовыгодного партнерства. И хотел бы отметить, что в данной сфере частные компании осуществляют очень активную деятельность и проявляют свой интерес", - сказал он.

Министр отметил, что вопрос освоения природных ресурсов - одна из ключевых сфер сотрудничества между двумя странами. "Именно поэтому мы считаем, что видимые результаты могут быть получены именно в этой сфере", - добавил он.