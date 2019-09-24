На строительство и ремонт соцобъектов в трех субъектах СКФО выделено 480 млн рублей

НАЛЬЧИК, 24 сентября. /ТАСС/. Мероприятия по строительству и реконструкции социальных объектов в Северной Осетии, Ингушетии и Дагестане запланированы на 2019 год, на их реализацию в рамках госпрограммы выделено 480 млн рублей. Об этом во вторник заявил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на заседании по вопросу реализации госпрограммы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа".

"В 2019 году произошло перераспределение 480 млн рублей на реализацию мероприятий социальной направленности в рамках региональных подпрограмм", - сказал министр. Так, по его словам, в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия на 2016-2025 годы" на реконструкцию районной больницы в станице Архонская выделено 121,6 млн рублей, на реконструкцию спортивного зала одной из школ в селе Октябрьское Пригородного района республики - 35,6 млн.

Кроме того, в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016-2025 годы" выделено 18,18 млн рублей на берегоукрепительные работы на реке Синий Камень в селении Средние Ачалуки, а также 27,14 млн на реконструкцию берегоукрепительного сооружения на реке Асса в районе базы отдыха в селении Мужичи.

"Что касается Дагестана, то в рамках подпрограммы "Социально-экономическое развитие Республики Дагестан на 2016-2025 годы" на восстановление жилья граждан, пострадавших в результате пожара, произошедшего 1 марта 2019 года в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района, выделено 34,1 млн рублей. Это на предоставление выплат", - уточнил Чеботарев. Также, по его словам, денежные средства направлены на строительство трех детских садов в селах Шушия на 90 мест (77,79 млн руб.), Дучи на 90 мест (76,1 млн) и Гамиях на 140 мест (89,3 млн).