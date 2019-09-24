Росстат сообщил, что инфляция в РФ в январе - августе была в два раза выше, чем в ЕС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в январе - августе составила 2,4%, в то время как в странах Евросоюза потребительские цены выросли на 1,2%, говорится в материалах Росстата.

За этот период цены на продукты питания в России увеличились на 1,8%, в ЕС - на 1,9%.

В августе по сравнению с июлем инфляция в ЕС составила 0,2%, тогда как в России наблюдалась дефляция в 0,2%. Продукты питания в ЕС за август подорожали на 0,1%, в России подешевели на 1,2%.

В августе 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем в ЕС наиболее заметно возросли потребительские цены на рыбу и морепродукты; мясо и мясопродукты; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты. Среди стран Европейского союза рыба и морепродукты более всего подорожали в Латвии (на 1,8%), Литве, Франции, Словакии (на 1,0 - 1,4%); мясо и мясопродукты - в Нидерландах (на 1,6%), Чехии (на 1,1%); сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - в Словакии (на 1,3%) и Ирландии (на 1,0%).

В России в августе наибольшее снижение цен было отмечено на овощи - на 14,7%. Фрукты стали дешевле на 3,5%; сахар, джем, мед, шоколад и конфеты - на 0,6%. Цены на молочные изделия, сыры и яйца выросли на 0,9%; рыбу и морепродукты - на 0,5%; на мясо и мясопродукты; масла и жиры - на 0,3%; на хлебобулочные изделия и крупы - на 0,2%.