Власти Киева заявили об угрозе срыва отопительного сезона в городе

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Отопительный сезон в Киеве, где предстоящей ночью ожидаются заморозки до минус двух градусов, оказался под угрозой срыва из-за отсутствия решения городского совета по ключевым вопросам подготовки к зиме. Об этом заявил во вторник заместитель мэра Киева Петр Пантелеев

"На прошлой неделе Киевский городской совет в очередной раз не смог собрать кворум для проведения очередного заседания. Последний раз сессия Киевсовета происходила в середине мая. То есть депутаты для принятия принципиально важных решений для города не собираются уже 4,5 месяца", - написал он в Facebook. Пантелеев добавил, что такая ситуация особенно опасна "накануне отопительного сезона, когда есть ряд задач для устойчивого запуска и подачи тепла".

По словам заместителя мэра, нерешенным остается вопрос приобретения необходимых объемов газа и мазута для предприятия "Киевтеплоэнерго", приостановлено погашение задолженности по заработной плате работникам транспортной сферы. В результате эти и другие насущные задачи придется решать в нештатном режиме, вместо того, чтобы работать планово и эффективно, подчеркнул он.

Ранее партия президента Украины "Слуга народа" выступила за полное обновление руководства Киева. В этой связи нынешний мэр и одновременно глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко объявил о начале консультаций с руководителями фракций и групп относительно досрочного прекращения полномочий городского совета.

Правительство Украины уже одобрило увольнение Кличко с должности председателя КГГА. Ранее администрация президента Владимира Зеленского предложила разделить должности мэра и главы КГГА. Согласно законодательству, мэр избирается жителями города, а в рамках сложившейся практики он же назначается президентом на пост главы КГГА. Сам Кличко заявлял, что "разделение полномочий" приведет к тому, что мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а назначенный "сверху" руководитель администрации не будет иметь никаких обязательств перед горожанами.