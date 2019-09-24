Госдума поддержала в I чтении запрет продажи алкоголя в маленьких кафе в жилых домах

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не превышает 20 кв. м. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции "Единая Россия".

Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах и обеспокоенных частым нарушением общественного порядка на прилегающих к многоквартирным домам территориях, во дворах и детских площадках. "Население регионов негативно относится к размещению кафе, баров, торгующих алкоголем, так называемых "наливаек", в зонах жилой застройки", - говорится в пояснительной записке.

На сегодняшний день от 41 органа государственной власти субъектов РФ получены письма с информацией о существенном ухудшении общественного правопорядка в связи с отменой ограничений в области алкогольного рынка в организациях общественного питания, а также "выражена поддержка данной законодательной инициативы, признание ее необходимой, актуальной и целесообразной", указывают авторы документа. На площадке партии "Единая Россия" по этому законопроекту проводились дискуссии совместно с участниками федерального проекта "Трезвая Россия".

Законопроект наделяет органы госвласти субъектов РФ правом устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя при оказании услуг общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, в том числе полностью запрещать розничную продажу алкогольной продукции в таких домах.

Правительство РФ поддержало законопроект при условии его доработки ко второму чтению. "Установление дополнительного условия по ограничению площади зала обслуживания посетителей может отрицательно сказаться на рентабельности добросовестных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по оказанию услуг общественного питания, и послужить поводом для их закрытия, что приведет к снижению предпринимательской активности и уровня конкуренции в данном сегменте рынка", - говорится в отзыве правительства.

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев напомнил, что в подавляющем большинстве субъектов РФ запрещена ночная продажа алкоголя - его нельзя продавать в магазинах и торговых точках, но этот запрет не распространяется на кафе, бары, рестораны. "И в ряде регионов те, кто хотел бы организовать торговлю алкоголем, мимикрировали - они открыли так называемые "наливайки", объявив их кафе и барами, хотя, фактически, там проводится только продажа спиртного. Иногда там откупоривают бутылку и тут же ее отдают. На этом, собственно говоря, вся деятельность в качестве кафе и заканчивается. Очень часто такие "наливайки" находятся в жилых домах, квартирах. Некоторые на первых этажах, а некоторые умудряются открыть на вторых, на третьих этажах, в собственной квартире подобного рода заведение, объявляя это кафе или баром", - сказал Исаев.

"Мы имели огромное количество обращений от наших граждан с требованием это запретить. Но как провести критерий, как отделить реальные кафе и бары, которые могут находиться, в том числе, в жилых домах, от подобного рода злачных мест. Авторы законопроекта предложили критерий, что торговый зал, в котором обслуживаются посетители, должен быть не менее 20 кв. м. Потому что если он меньше, то ни о каком кафе или реальном баре речи в данном случае быть не может", - указал депутат.