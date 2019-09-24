Electric Ireland разработала цифровое решение для анализа данных об энергопотреблении

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая ирландская энергетическая компания Electric Ireland сообщила о разработке промышленной технологии, которая позволит анализировать данные о потреблении энергии предприятиями и сопоставлять полученную информацию с отраслевыми показателями, сообщило издание Irish News.

Новый инструмент, получивший название SME Premium Insights, будет находиться в свободном доступе для клиентов в режиме 24/7 через цифровую платформу компании-разработчика, что позволит им контролировать и анализировать детальные аспекты потребления энергии и, в конечном итоге, уменьшить "углеродный след".

Решение было представлено на ежегодной конференции Торговой палаты Северной Ирландии совместно с разработками таких компаний, как Google, Hostelworld, British Telecom и Ryanair.