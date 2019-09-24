В Росатоме рассказали о степени готовности первого блока БелАЭС

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев констатировал высшую степень технической готовности первого энергоблока строящейся Белорусской АЭС. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии.

Лихачев провел 24 сентября встречу с премьер-министром Белоруссии Сергеем Румасом, в которой принял участие министр энергетики республики Виктор Каранкевич. Накануне глава Росатома посетил площадку строительства БелАЭС.

"По оценке руководителя госкорпорации "Росатом", первый энергоблок находится в высшей степени технической готовности. Сторонами выработаны решения по дальнейшему взаимодействию по вводу в работу первого энергоблока и продолжению сооружения второго энергоблока", - говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

В пресс-службе белорусского Совмина сообщили, что по данным Лихачева, готовность первого энергоблока сейчас составляет 97%. По словам главы Росатома, российская сторона поддерживает приоритет вопросов безопасности при строительстве станции.

"Безопасность - прежде всего, и никаких компромиссов быть не может", - сказал Лихачев. Он отметил, что сегодня специалисты "в принципе с точностью до дней могут расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100-процентную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции". "Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы", - отметил Лихачев.

На встрече глава белорусского правительства со своей стороны предложил если не снять спорные моменты, то, по крайней мере, разобраться в них и наметить, как они будут преодолеваться (в сообщении не сказано о каких моментах идет речь). "Главное - мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло", - сказал Румас.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи в Островецком районе Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, второй - в 2020 году. Генеральным подрядчиком строительства является инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом".