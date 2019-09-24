Жаров заявил, что Google улучшает алгоритм фильтрации поисковой выдачи данных

СОЧИ, 24 сентября. /ТАСС/. Компания Google предпринимает технические действия для улучшения фильтрации поисковой выдачи по запрещенным в РФ сайтам после выплаты штрафа в 700 тыс. рублей. Об этом сообщил во вторник журналистам в кулуарах форума "Спектр-2019" в Сочи глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Цифра колеблющаяся (по проценту объема фильтрации поисковой выдачи - прим. ТАСС), дайте нам [время], я бы хотел ответить на этот вопрос в конце октября, все-таки процесс перестройки алгоритма действий компании - он требует время. Это же не люди достают запрещенный ресурс, это машина. По моей информации, Google принимает технические действия для того, чтобы улучшить выдачу, посмотрим, что с этим будет в ближайшее время", - сказал он.

В июле Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тыс. рублей за невыполнение компанией требования закона "Об информации" по исключению из результатов поисковой выдачи ссылок на интернет-ресурсы с противоправной информацией, доступ к которым ограничен на территории России. Проверкой было установлено, что Google производит выборочную фильтрацию поисковой выдачи - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске. В середине сентября Роскомнадзор сообщил, что компания Google выплатила штраф.