Производитель SSJ-100 заявил, что нареканий к эксплуатации самолетов "Ямала" нет

"В компании ознакомились с новостью о якобы существующих претензиях авиакомпании "Ямал" к самолету SSJ-100. Мы разделяем мнение главы авиакомпании "Ямал", что это "очередная глупость". Если бы в распоряжении журналистов была переписка между авиаперевозчиком и аэропортом, они бы увидели, что речь в ней идёт о претензиях авиаперевозчика к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нового Уренгоя, состояние которой может оказать "отрицательное влияние на конструкцию воздушных судов", - говорится в письме. "К самолету нареканий нет", - подчеркнули в пресс-службе ГСС.

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Нареканий к эксплуатации самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании "Ямал" нет, сообщили ТАСС в пресс-службе производителя самолета "Гражданские самолеты Сухого". Речь в письме авиакомпании, направленном руководству местного аэропорта, идет о претензиях авиаперевозчика к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Нового Уренгоя, говорят в ГСС.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что в августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ авиакомпании "Ямал" на ВПП Аэропорта Нового Уренгоя при взлетах и посадках.

По информации издания, в период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов SSJ "Ямала" семь раз во время взлетов и посадок фиксировали превышение установленных в "Ямале" ограничений вертикальных перегрузок "из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП".

"Все упомянутые перегрузки не превышают заявленные ограничения, но безусловно требуют более пристального внимания к качеству покрытия", - заявили в ГСС, подтвердив, что проблема может быть связана с наездом на неровность на ВПП.

Ранее во вторник в пресс-службе правительства региона ТАСС сообщили, что угрозы для эксплуатации самолетов SSJ-100 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Нового Уренгоя нет. Недавно проведенная проверка Ространснадзора не выявила отклонений.