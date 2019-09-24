Открытие железнодорожной части Крымского моста отметят презентацией одноименного вина

КЕРЧЬ, /Республика Крым/, 24 сентября. /ТАСС/. Крупные винодельческие предприятия Крыма и Краснодарского края перед открытием железнодорожного перехода через Керченский пролив презентуют вино "Крымский мост", заложенное в 2015 году, сообщили журналистам в инфоцентре "Крымский мост".

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"В преддверии открытия железнодорожной части Крымского моста будет презентовано и представлено широкому потребителю вино "Крымский мост", - сказали в инфоцентре.

Уточняется, что вино было заложено в конце 2015 года, когда велись подготовительные работы, которые предшествовали началу строительства моста. Разливать напиток по бутылкам стали в 2017 году. Тираж коллекционной серии ограничен. Каждое из трех краснодарских предприятий выпустит по 19 тыс. бутылок, два крымских - 19 тыс. на двоих, равно протяженности моста - 19 км.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе - связал полуостров с другими регионами РФ. Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему стартовало позже - осенью того же года. Запуск железнодорожного движения планируется до конца года.