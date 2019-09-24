РЖД с декабря возобновит железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью

УФА, 24 сентября. /ТАСС/. Железнодорожное сообщение между Уфой и Казанью будет возобновлено с декабря 2019 года в связи с наличием спроса, сообщил во вторник начальник Куйбышевской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Олег Усанов на транспортном форуме.

"Постоянный мониторинг потребностей пассажиров позволяет нам формировать график движения поездов в соответствии со спросом населения. С вводом нового графика на 2019-2020 годы увеличивается периодичность курсирования трех поездов дальнего направления - до Нижневартовска, Челябинска и Уренгоя. И с декабря 2019 года будет восстановлено сообщение между столицами Башкортостана и Татарстана", - сказал он, отметив, что железнодорожного сообщения между городами не было с советских времен.

Он уточнил, что на начальном этапе перевозка пассажиров между городами будет организована за счет беспересадочной прицепки двух вагонов к поездам Уфа - Санкт-Петербург и Самара - Казань, время в пути займет порядка 20 часов. Цена билета в купейный вагон превысит 3 тыс., в плацкарт - 1,1 тыс. рублей. Поезда по направлениям Москва - Челябинск и Пенза - Нижневартовск через Уфу, а также из Уфы в Уренгой будут ездить ежедневно, ранее составы по этим маршрутам отправлялись через день, добавил Усанов.

Международный форум "Транспорт Урала" проходит в Уфе в четвертый раз 24-27 сентября. На нем обсуждаются тенденции, проблемы и перспективы развития дорожно-транспортной отрасли. В рамках форума проходят секции, посвященные вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного и речного транспорта, а также дорожно-строительного комплекса.