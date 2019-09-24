Россия представила голландским судьям доказательства "нечистых рук" в деле ЮКОСа

ГААГА, 24 сентября. /ТАСС/. Слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России $50 млрд продолжились во вторник в апелляционном суде Гааги. В ходе заседания российская сторона представила доказательства того, что истцы являются людьми с "нечистыми руками", то есть совершившие экономические преступления.

"Мы сегодня представляли многочисленные доказательства "нечистых рук" исцов - трех компаний-пустышек, - отметил руководитель представляющего интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа" за рубежом Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков. - Наш адвокат Альберт Ян ван ден Берг показал [судьям], что компании, которые выставили миллиардные требования РФ и сначала выиграли иск (хотя потом решение было отменено), даже не имеют на Кипре и острове Мэн вывески. Они находятся в том же здании, где находятся еще десятки таких же компаний. Некоторые компании хотя бы удосужились повесить вывеску с названием, что они там находятся, но ни Hulley [Enterprises Limited], ни Veteran [Petroleum Limited] этого не сделали. В ходе презентации было показано, как выглядит вход в те здания, где сидят эти крупные, многомиллиардные компании. Была также показана деятельность этих компаний, которые на самом деле были созданы для прокручивания денег через Кипр и уклонения от налогообложения".

Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд. Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. Заключительные слушания по апелляции проходят 23-24 и 30 сентября. После этого судьи должны удалиться для вынесения решения. Как ожидается, на это уйдет не менее нескольких месяцев.