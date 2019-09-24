Турпотенциал города Санья представлен на Международном форуме по развитию авиалиний

САНЬЯ /Китай/, 24 сентября. /ТАСС/. Китайский город Санья в южной провинции Хайнань представил свой туристический потенциал на 25-м Международном форуме по развитию авиалиний (World Route Development Forum). Об этом сообщил информационный ресурс "Наньхайван".

Форум, который традиционно становится важным событием в сфере гражданской авиации, ежегодно проводится в разных странах мира. В этом году он прошел 21-24 сентября в городе Аделаида (Австралия). Участие в нем приняли порядка 300 авиакомпаний, сотрудники 700 аэропортов и 130 ведомств, занимающихся вопросами туризма со всего мира.

Управление по вопросам туризма, культуры, радио, телевидения и спорта Санья провело для участников форума конференцию, на которой представило туристические и авиационные возможности города в целях установления более прочных связей и продвижения сотрудничества с международными авиакомпаниями и туристическими агентствами. Для этого был организован отдельный стенд Санья, на котором проходили презентации, демонстрировались видеоролики, распространялись материалы и проводились встречи. Туристические компании из Санья, пишет портал, провели переговоры с представителями ряда российских авиакомпаний и аэропортов, на которых обсуждались вопросы продвижения сотрудничества в сфере авиационного туризма.

Как заявил представитель международного аэропорта Феникс (Санья), участие в данном форуме поможет укрепить связи с мировыми авиаперевозчиками и аэропортами, будет способствовать развитию международных маршрутов.

В этом году власти Санья предпринимали немало усилий для продвижения туристического и авиационного потенциала города на различных международных площадках. В настоящее время международный аэропорт Санья обслуживает свыше 40 международных и региональных рейсов.