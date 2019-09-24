Генсек ООН предостерег от "великого раскола" в глобальной экономике

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что опасается "великого раскола" в глобальной экономике, способного привести к появлению двух "отдельных конкурирующих миров".

"Я опасаюсь возможности великого раскола, когда мир будет разделен на две части с двумя крупнейшими экономиками на планете, когда появятся два отдельных конкурирующих мира со своей собственной доминирующей валютой, торговыми и финансовыми правилами, собственным интернетом и системами искусственного интеллекта, а также собственными геополитическими и военными стратегиями, которые приведут к нулевому результату", - отметил глава всемирной организации во вторник, выступая на открытии общеполитических дебатов высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить великий раскол и сохранить всеобщую систему - глобальную экономику с всеобщим уважением к международному праву, многополярный мир с сильными многосторонними организациями", - подчеркнул Гутерриш.