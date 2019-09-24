США расширили санкционные списки по Венесуэле

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов внесли еще четыре компании, базирующиеся в Панаме, а также четыре судна под панамским флагом в свой санкционный список по Венесуэле. Об этом говорится в распространенном во вторник пресс-релизе американского Минфина.

Согласно его тексту, под санкции попали три панамские Bluelane Overseas SA, Tovase Development Corp, Trocana World Inc и одна базирующаяся на Кипре компания Caroil Transport Marine LTD. Американские власти также внесли в черный список следующие под флагом Панамы судна, осуществляющие транспортировку химической и нефтяной продукции.

"Сегодняшнее [расширение санкционного списка] направлено против нефтяного сектора экономики Венесуэлы, а также против механизмов, которые используются при транспортировке нефти кубинским покровителям Мадуро, продолжающим оказывать поддержку бывшему незаконному режиму [президент Венесуэлы Николас Мадуро не признается властями США]", - говорится в тексте релиза.

Глава Минфина США Стивен Мнучин, слова которого приводит пресс-служба американского Минфина, вновь повторил решимость США противостоять "бывшему незаконному режиму Мадуро, а также злонамеренным иностранным представителям, которые поддерживают его". "Венесуэльская нефть принадлежит народу Венесуэлы и не должна быть использована в качестве переговорного инструмента для поддержки диктаторов и продолжения узурпации демократии в этой латиноамериканской стране", - заключил американский министр финансов.

Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В новость были внесены изменения (18:10 мск) - добавлены подробности.