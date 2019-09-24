Козак 28 сентября обсудит с автоконцернами вопрос дифференциации промсубсидий

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак 28 сентября на встрече с представителями автопрома в Сочи обсудит, в частности, вопрос дифференциации промубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор. Об этом журналистам сообщил представитель вице-премьера Илья Джус.

"В Сочи 28 сентября Козак проведет традиционную встречу с автопроизводителями, на которой, в частности, будет обсуждаться дифференциация утильсбора", - сказал Джус.

По информации газеты "Коммерсантъ", 13 сентября у Козака прошло совещание с участием заинтересованных министерств, где также обсуждался этот вопрос. Источники издания сообщали, что Козак может поддержать дифференциацию промышленных субсидий на компенсацию утилизационного сбора для автопрома.

Ранее Минпромторг подготовил и направил в правительство РФ предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, предполагаемое увеличение ставок утильсбора в некоторых случая превышает 120%, но в стоимости машины его доля останется в пределах 1,5-2%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.