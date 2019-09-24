Дума планирует обсудить в I чтении пакет законопроектов о бюджете на 2020 год 24 октября

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первое чтение пакета законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период запланировано в Госдуме на 24 октября. Это следует из материалов Совета нижней палаты парламента.

Согласно этим материалам, профильный комитет по бюджету и налогам обращается с просьбой разрешить проводить заседания с 30 сентября по 6 октября 2019 года - в период, отведенный изначально для работы депутатов с избирателями в курируемых регионах. Это объясняется "планируемым внесением правительством РФ в Госдуму 30 сентября 2019 года проектов федеральных законов "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" и о бюджетах государственных внебюджетных фондов и планируемым сроком рассмотрения в первом чтении указанных законопроектов 24 октября 2019 года".

19 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно законодательству, проект федерального бюджета на очередной финансовый год должен поступить в Госдуму не позднее 1 октября предшествующего года.