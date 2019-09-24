Минэнерго предложит ограничить полеты беспилотников над объектами ТЭК

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Минэнерго планирует разработать законопроект об ограничении полетов беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса в России. Об этом журналистам сообщила замминистра энергетики Анастасия Бондаренко в кулуарах общественного совета Минэнерго.

"На 2020 год у нас этот вопрос в качестве законодательного решения. Будем стараться разработать. Естественно, параметры будут регулироваться, их еще предстоит обсудить", - сказала она, отвечая на вопрос о том, когда планируется разработать законопроект о запрете полетов беспилотников над объектами ТЭК.

В середине сентября нападение беспилотников на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии стало причиной падения добычи королевства на 5,7 млн баррелей из 9,8 млн баррелей в сутки. Восстановить мощности и добычу планируется только к началу октября.