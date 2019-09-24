В НССО рассказали, что агрегаторы такси не могут сами оформлять страховку пассажирам

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Агрегаторы такси, которые предлагают пассажирам за дополнительную плату страховое покрытие при несчастном случае, действуют незаконно, так как страхование - это лицензируемая деятельность. Об этом сказала вице-президент Национального союза страховщиков ответственности Светлана Гусар на заседании экспертного страхования в Госдуме.

О такой схеме рассказал на заседании совета депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

"Некоторые агрегаторы такси уже сейчас предлагают клиенту этот добровольный вид страхования к тому тарифу, который им объявляют за поездку из точки А в точку Б - 150-200-300 руб., всего лишь на один рубль заплатить больше. При этом агрегатор страховое покрытие может осуществить в сумме - он гарантирует - до 1 млн руб. Они и до 2 млн руб. готовы это страховой случай покрывать при увеличении ставки на один рубль", - сказал Лысаков, уточнив, что агрегаторы гарантируют это покрытие из собственных средств.

По словам Гусар, это не законная практика.

"Сейчас существует две практики - это когда агрегаторы заключают добровольный договор страхования пассажиров - договор со страховой компанией. Это одна схема, совершенно законная. В этом случае плата с одной машины составляет около 5 тыс. руб. по Москве и покрывается только вред жизни и здоровью пассажира. Вторая модель не может иметь ничего общего со страхованием - это взимание некой дополнительной платы, когда пассажиру при получении оферты, когда он отправляет заявление на заключение договора перевозки, фактически предлагается застраховаться от несчастного случая, но это не страхование. Страхование - это лицензируемая деятельность, агрегатор не имеет права страховать от своего имени", - подчеркнула Гусар.

ЦБ РФ готов поддержать обращение в контролирующие органы, если получит информацию о деятельности таких агрегаторов, сказал на заседании совета зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Тут бы разобраться, что это за агрегаторы, которые предлагают псевдостраховое покрытие, не имея на то никакой лицензии. И, может быть, мы как Центральный банк, если будут соответствующие материалы, готовы и поддержать такого рода усилия для обращения в правоохранительные органы либо в какие-то иные контрольные", - сказал он.

Позднее он пояснил журналистам, что такого рода жалоб граждан в ЦБ не поступало.

"Мы не встречаем пока жалобы граждан, что кто-то застрахован у таких агрегаторов и не может получить страховое возмещение. Я услышал, что сегодня какие-то агрегаторы предлагают за 1 рубль застраховаться на 2 млн руб. Как я понимаю, речь идет о страховой услуге, а страховая услуга у нас лицензируемая. Как только у нас появится какая-то иная информация, что такого рода деятельность осуществляется, мы обязательно проинформируем об этом соответствующие контрольные и правоохранительные органы и, соответственно, будем разбираться дальше", - заключил зампред ЦБ.