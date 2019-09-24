Владельцам дронов дадут 30 дней на их постановку на учет

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Владельцам легких беспилотников дадут 30 дней на то, чтобы поставить их на учет в Росавиации, сообщил журналистам начальник управления безопасности полетов ведомства Сергей Мастеров.

"По постановлению [правительства] 658, которое утвердило правила учета беспилотников, установлены следующие временные интервалы, когда надо регистрировать воздушные суда: воздушные суда, которые были уже в РФ, были куплены до вступления в силу правила учета - заявления должны быть поданы в течение 30 дней. Воздушные суда, которые ввезены в РФ уже после вступления, а также изготовлены в РФ самостоятельно - должны подать заявление в течение 10 дней", - сказал Мастеров.

С 27 сентября беспилотники весом от 0,25 до 30 кг будут обязательно ставить на учет в Росавиации. Заявление нужно подать в десятидневный срок после покупки или ввоза дрона в страну. Тем, у кого беспилотники уже есть, необходимо их зарегистрировать в течение месяца со дня вступления правил в силу.

По словам Мастерова, сейчас в России порядка 500 тыс. таких аппаратов.

Для постановки дрона на учет необходимо подать заявление, приложив фотографию аппарата. Вся подробная информация об этой процедуре, включая образцы заявлений, будет размещена на сайте Росавиации в ближайшее время. При этом подать заявление можно будет тремя способами: почтовым отправлением, через портал учета ВВС, название которого будет размещено на сайте Росавиации, а также через портал Госуслуг (с 1 марта 2020 года).

"Санкций [за непостановку дрона на учет] никаких пока не предусмотрено. Санкции будут предусмотрены, когда все сроки закончатся, а воздушное судно поднимется в воздух незарегестрированным", - отметил Мастеров. Согласно действующему законодательству, за незаконный запуск дрона предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей.