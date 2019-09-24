В БелАЭС сообщили, что выявленные нарушения по монтажу систем кондиционирования устранены

МИНСК, 24 сентября. /ТАСС/. Дирекция предприятия "Белорусская АЭС" подтвердила публикации в СМИ о нарушениях при монтаже системы кондиционирования на объектах Белорусской АЭС, они устранены, виновные удалены со стройплощадки. Об этом говорится в сообщении, размещенном во вторник на сайте дирекции БелАЭС.

"Опубликованные факты выявлены службой технического надзора государственного предприятия "Белорусская АЭС", в установленном порядке государственным предприятием "Белорусская АЭС" совместно с АО ИК "Атомстройэкспорт" проведено служебное расследование, - отмечается в сообщении. - Все замечания по монтажу систем кондиционирования Белорусской АЭС устранены, должностные лица, виновные в нарушении производства работ, удалены со строительной площадки".

Дирекция предприятия "Белорусская АЭС" распространила данное сообщение в связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации публикациями, касающимися монтажа системы кондиционирования на объектах Белорусской АЭС". В нем также отмечается, что "в целях недопущения подобных действий пересмотрена нормативная документация по организации входного контроля поступающих на строительную площадку Белорусской атомной электростанции приборов и оборудования". "Выявленные в ходе производства работ замечания, несоответствия проектным решениям подлежат немедленному устранению, виновные должностные лица подвергаются удалению со строительной площадки Белорусской АЭС", - отмечается в сообщении.

На текущей неделе белорусские СМИ распространили опубликованную в Telegram-канале NEXTA информацию о том, что управление Следственного комитета по Гродненской области Белоруссии возбудило уголовное дело в отношении начальника управления вентиляции и систем пожаротушения АО ИК "Атомстройэкспорт" в Белоруссии Дмитрия Зиновьева. Дело возбуждено по ст. 252 УК Белоруссии ("Коммерческий подкуп").

В апреле он был задержан с поличным органами государственной безопасности при получении незаконного денежного вознаграждения от представителя частных компаний.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островца Гродненской области при участии российских специалистов. Генподрядчиком является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй - в 2020 году.