Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,27-1,28%

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Российские индексы во вторник показали негативную динамику. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,27%, до 2750,04 пункта, индекс РТС снизился на 1,28%, до 1355,96 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:46 мск вырос на 0,05%, до 63,865 руб., курс евро увеличился на 0,14%, до 70,268 руб. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,09% - до $63,74 за баррель.

Во вторник продажи на российском фондовом рынке вновь возобладали на негативном внешнем фоне. При этом динамика западных фондовых площадок была нейтральная для нашего рынка. Так, в Европе основные индексы теряли в пределах 0,3%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 прибавляли чуть менее 0,2%. Основным же негативным фактором для наших акций стала ситуация на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent потеряла более 1%, рассказал главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Аутсайдерами торгов выступили акции ОГК-2 и "Интер РАО", упавшие на 3,1% и 2,3% соответственно. Лучше рынка торговались АФК "Система" и "Полюс", прибавившие 1,6% и 0,6%.

Богдан Зварич отметил, что в рамках сегодняшней сессии "медведям" удалось пробить поддержку, расположенную на уровне 2780 пунктов. "Это говорит в пользу возможного продолжения коррекции. При этом ближайшими поддержками для рынка становятся отметки 2740, 2640 и 2590 пунктов. Отметим, что уход в диапазон 2640-2590 пунктов существенно ухудшит техническую картину и будет говорить о развороте на рынке - будет сформирована техническая модель "двойная вершина" с целью в районе 2400 пунктов. Пока же снижение укладывается в рамки коррекции и говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно", - пояснил он.

Старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов полагает, что на торгах в среду российский рынок акций может показать снижение.

"Нефть дешевеет на признаках восстановления добычи в Саудовской Аравии, а мировая макростатистика продолжает фиксировать замедление глобальной экономики. Кроме того, есть ожидания сезонного снижения цен на сталь. В отношении успеха торговых переговоров США и Китая у участников рынка все больше сомнений", - пояснил эксперт.

По прогнозам "БКС Премьер", завтра индекс Мосбиржи может торговаться в диапазоне 2765 -2775 пунктов. Курс доллара будет находиться в пределах 63,6-64,4 рублей, евро 70-72,2 рублей.