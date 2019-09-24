Эксперт: онлайн-продажи продуктов питания к 2023 году вырастут в 10 раз

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Объем онлайн-продаж продуктов питания к 2023 году вырастет в 10 раз по сравнению с показателем за 2018 год и достигнет 200 млрд рублей. Такой прогноз высказал гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в ходе выставки продуктов питания World Food.

"Если посмотреть сегмент развития доставки через интернет, то в ближайшие годы - очень динамичный рост. По итогам прошлого года мы только 20 млрд рублей превысили по этому показателю продаж продуктов питания, а уже к 2023 году, по нашим оценкам, выйдем на 200 млрд рублей, то есть в 10 раз будет больше объем продаж в этой области", - сказал он.

Федяков отметил, что даже при таком динамичном росте на онлайн-сегмент будет приходиться всего 5% продаж продуктов питания в крупных городах. Согласно его оценкам, развитию отрасли будет способствовать принятие законопроекта по снятию ограничений на продажу алкоголя через интернет. "Если это произойдет, тот более ускоренный темп роста, который мы рисуем в прогнозе, будет с большей вероятностью реализован, потому что эта составляющая в торговле очень важна", - считает он.

По данным Федякова, развитие дистанционной торговли является очень интересным направлением для многих торговых сетей, особенно для тех ретейлеров, которые сталкиваются с ограничениями на открытие новых магазинов. При этом продажа продуктов через интернет активно развивается не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах России. "В регионах это тоже активно пропагандируется, активно развивается, инвестируют ретейлеры в это направление", - добавил Федяков.